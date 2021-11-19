Ünlü yorumcudan derbi tahmini
Futbol yorumculuğu yapan eski hakem Ahmet Çakar, Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili tahminini açıkladı ve sarı-kırmızılıların karşılaşmayı kazanamayacağını iddia etti.
Spor 19.11.2021, 16:34
Süper Lig'in 13. haftasında pazar günü Galatasaray ile Fenerbahçe NEF Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin sonucunu merakla beklediği derbiyle ilgili Ahmet Çakar'dan dikkati çeken bir tahmin geldi.
Beyaz Futbol yorumcusu Çakar, sarı-kırmızılıların derbiden galip ayrılamayacağını söyledi. Eski hakem, "Galatasaray kazanamaz, berabere biter" dedi.
Programdaki diğer yorumların tahminleri ise şöyle;
Sinan Engin: "Galatasaray kazanır"
Abdülkerim Durmaz: "Derbi 1-1 biter"
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|10
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