Ünlü yorumcudan derbi tahmini

Süper Lig'in 13. haftasında pazar günü Galatasaray ile Fenerbahçe NEF Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin sonucunu merakla beklediği derbiyle ilgili Ahmet Çakar'dan dikkati çeken bir tahmin geldi.

Beyaz Futbol yorumcusu Çakar, sarı-kırmızılıların derbiden galip ayrılamayacağını söyledi. Eski hakem, "Galatasaray kazanamaz, berabere biter" dedi.

Programdaki diğer yorumların tahminleri ise şöyle;

Sinan Engin: "Galatasaray kazanır"

Abdülkerim Durmaz: "Derbi 1-1 biter"