Ünlü yorumcudan Batshuayi iddiası: 20 üzeri gol atar
Fenerbahçe'nin Michy Batshuayi transferini değerlendiren Sinan Engin, Belçikalı yıldızın 20'den fazla gol atacağı iddiasında bulundu.
Spor 04.09.2022, 11:04
Fenerbahçe, geçen sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyen ve attıklarından çok kaçırdıklarıyla gündem olan Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli bazı taraftarlar Belçikalı futbolcunun transferini eleştirirken Beyaz TV yorumcusu Sinan Engin'den iddialı bir yorum geldi.
Engin, "Batshuayi sakatlanmazsa ve çoğu maçta oynarsa 20 golden fazla atar. Herkesle iddiaya girerim. Batshuayi geçen sene Beşiktaş'a gelmeseydi bugün Batshuayi ile ilgili herkes çok iyi yorumlar yapıyordu" dedi.
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