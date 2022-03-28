Ünlü hakem apar topar hastaneye kaldırıldı

Ünlü FIFA kokartlı Rumen hakem Ovidiu Hategan geçirdiği kalp krizi geçirince apar topar ameliyata alındı. Ünlü hakemin antrenman sırasında göğsünde ağrı hissedince hastaneye gittiği öğrenildi. İşte son sağlık durumu...

FIFA kokartlı Rumen hakem Ovidiu Hategan geçirdiği kalp krizinin ardından acil ameliyata alındı.

Romanya'dan Prosport'un haberine göre, Suudi Arabistan'da maç yönettikten sonra ülkesine dönen Hategan, lig ve Avrupa kupaları maçlarına hazırlanıyordu.

Antrenman sırasında göğsünde bir ağrı hisseden Hategan, semptomları fark ettikten sonra arabasına bindi ve hastaneye gitti.

Timişoara'da bir hastanede acil ameliyata alınan, asıl mesleği doktorluk olan 41 yaşındaki hakemin kalp damarlarından birinde tıkanıklık olduğu ve stent takıldığı belirtildi. Rumen hakemin son durumunun iyi olduğu aktarıldı.