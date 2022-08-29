Ünlü futbolcu silahlı soygunda vuruldu

Washington polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Robinson Jr. kentin kuzeydoğusundaki bir sokakta arabasını çalmaya çalışan kişiler tarafından vuruldu.

Açıklamada 2 kurşun isabet eden Robinson Jr.'ın durumunun stabil olduğu ve hastanede tedavi altında bulunduğu aktarıldı.

Saldırganların çocuk yaşta olduğuna işaret edilen açıklamada, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü ve saldırganların henüz yakalanmadığı belirtildi.