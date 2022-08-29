Ünlü futbolcu silahlı soygunda vuruldu
ABD Ulusal Futbol Ligi takımlarından Washington Commanders'da forma giyen Brian Robinson Jr., başkent Washington'da arabası çalınmaya çalışılırken silahla vurularak yaralandı.
Spor 29.08.2022, 11:18
Washington polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Robinson Jr. kentin kuzeydoğusundaki bir sokakta arabasını çalmaya çalışan kişiler tarafından vuruldu.
Açıklamada 2 kurşun isabet eden Robinson Jr.'ın durumunun stabil olduğu ve hastanede tedavi altında bulunduğu aktarıldı.
Saldırganların çocuk yaşta olduğuna işaret edilen açıklamada, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü ve saldırganların henüz yakalanmadığı belirtildi.
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