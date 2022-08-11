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Umut Nayir'in yeni takımı belli oldu

Ümraniyespor, Eyüpspor'dan Umut Nayir'i kiraladı.

Spor 11.08.2022, 19:43
Umut Nayir'in yeni takımı belli oldu

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Eyüpspor takımından 29 yaşındaki santrafor oyuncusu Umut Nayir'i 1 yıllık kiralık olarak renklerine bağladı. Umut'a 'hoş geldin' diyor, nice başarılar diliyoruz." denildi.

Geçen sezonu Süper Lig'de Giresunspor'da geçiren Umut Nayir, sezon öncesinde Spor Toto 1. Lig takımı Eyüpspor ile anlaştı.

Umut, kariyerinde o dönemki adıyla Osmanlıspor'un yanı sıra Beşiktaş, Bursaspor ile Giresunspor formalarıyla 84 kez Süper Lig maçına çıktı ve 16 kez fileleri havalandırdı.

Kaynak: AA
#Ümraniyespor #Umut Nayir #Eyüpspor
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