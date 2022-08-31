Umut Bozok'un transferindeki belirsizlik son buldu
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de gol kralı olan Umut Bozok'un yeni takımı belli oldu. Milli futbolcunun yarın Türkiye'ye geleceği ve Trabzonspor için sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi.
Spor 31.08.2022, 07:58 31.08.2022, 08:16
Adı Süper Lig'in dev takımlarıyla anılan Umut Bozok'un Trabzonspor ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.
Bonservisi Fransa'nın Lorient takımında bulunan oyuncunun Trabzonspor'dan gelen teklifi kabul ettiği ve yarın öğlen saatlerinde Türkiye'ye gelerek sağlık kontrolünden geçeceği aktarıldı.
Umut Bozok geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Kasımpaşa formasıyla 38 maçta 20 gol atmış 7 de asist yapma başarısı göstermişti.
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