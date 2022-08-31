Umut Bozok yeniden Süper Lig'de

Trabzonspor'un yeni transferi Umut Bozok şehre geldi. Bozok, "Çok gol atacağım, inşallah 15-20 gol atarım" dedi.

Genç oyuncu açıklamalarında şunları dile getirdi:

"Benim için çok özel, çok güzel bir gün. Geçen sezonu gol kralı olarak bitirdim, inşallah bu sene de şampiyon olarak bitiririm. Çok gol atacağım, inşallah 15-20 gol atarım."

Kaynak: TRT Spor