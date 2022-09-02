banner38

Ümraniyespor-Trabzonspor maçının 11'leri belli oldu

HangiKredi Ümraniyespor-Trabzonspor maçı sat 21.00'da başlayacak.

Spor 02.09.2022, 20:31
Ümraniyespor-Trabzonspor maçının 11'leri belli oldu

11'ler

HangiKredi Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı | Serkan | Allyson, Tomi, Ermir | Kartal, Sackey, Oğuz | Onur, Valentin, Umut.

Trabzonspor: Taha | Dorukhan, Denswil, Bartra, Eren | Gbamin | Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Bardhi, Trezeguet | Djaniny.

#Ümraniyespor #Trabzonspor #Süper Lig
Yorumlar (0)
banner35
27
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Gaziantep FK 4 10
3. Adana Demirspor 4 9
4. Konyaspor 4 8
5. Fenerbahçe 4 7
6. Başakşehir 3 7
7. Galatasaray 4 7
8. Trabzonspor 4 7
9. Kayserispor 4 6
10. Antalyaspor 4 6
11. Giresunspor 4 6
12. Alanyaspor 4 5
13. Karagümrük 3 3
14. İstanbulspor 4 3
15. Kasımpaşa 4 3
16. Sivasspor 4 2
17. Ümraniye 4 1
18. Ankaragücü 3 1
19. Hatayspor 3 0
Takımlar O P
1. Bodrumspor 3 7
2. Eyüpspor 3 7
3. Pendikspor 3 7
4. Bandırmaspor 2 6
5. Sakaryaspor 3 6
6. Samsunspor 3 5
7. Gençlerbirliği 4 5
8. Keçiörengücü 3 4
9. Boluspor 3 4
10. Göztepe 4 5
11. Adanaspor 3 3
12. Erzurumspor 3 3
13. Manisa Futbol Kulübü 2 3
14. Rizespor 2 2
15. Altınordu 3 2
16. Denizlispor 3 1
17. Ö.K Yeni Malatya 3 1
18. Tuzlaspor 3 1
19. Altay 3 0
Takımlar O P
1. Arsenal 5 15
2. M.City 5 13
3. Tottenham 5 11
4. Brighton 5 10
5. M. United 5 9
6. Liverpool 5 8
7. Leeds United 5 8
8. Fulham 5 8
9. Southampton 5 7
10. Chelsea 5 7
11. Brentford 5 6
12. Newcastle 5 6
13. Crystal Palace 5 5
14. West Ham United 5 4
15. Nottingham Forest 5 4
16. Bournemouth 5 4
17. Everton 5 3
18. Wolverhampton Wanderers 5 3
19. Aston Villa 5 3
20. Leicester City 5 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 9
2. Real Betis 3 9
3. Barcelona 3 7
4. Athletic Bilbao 3 7
5. Villarreal 3 7
6. Atletico Madrid 3 6
7. Osasuna 3 6
8. Real Sociedad 3 6
9. Mallorca 3 4
10. Almeria 3 4
11. Rayo Vallecano 3 4
12. Celta Vigo 3 4
13. Girona 3 3
14. Valencia 3 3
15. Sevilla 3 1
16. Espanyol 3 1
17. Elche 3 1
18. Getafe 3 1
19. Real Valladolid 3 1
20. Cadiz 3 0
banner23