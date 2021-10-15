Ümraniyespor dünya devlerini geride bıraktı
TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, bu sezon gösterdiği başarılı performansla Avrupa'nın zirvesine oturdu. Ligin ilk 8 haftasında sadece 1 gol yiyen 1. Lig temsilcisi, dünya devlerini geride bıraktı.
Bu sezon TFF 1. Lig'de başarılı bir performans ortaya koyan ve Süper Lig'e çıkmak için yoluna emin adımlarla ilerleyen Ümraniyespor, dünya devlerini geride bıraktı.
İlk 8 haftada sadece 1 gol yiyen ve topladığı 20 puanla 1. Lig'de zirvede oturan İstanbul ekibi, bu istatistikte Avrupa'nın en iyisi konumunda.
Tek golü Samsunspor'dan yedi
TFF 1. Lig'de sadece 1 gol yiyen Ümraniyespor'a, o golü de Samsunspor attı. Ligin 8. haftasında deplasmanda Karadeniz ekibi ile karşılaşan Ümraniyespor, 86. dakikada penaltıdan yediği golle mücadeleden 1-1 eşitlikle ayrıldı.
İşte Süper Lig ve Avrupa'nın büyük liglerinde en az gol yiyen takımlar;
Süper Lig
8 hafta sonunda Fenerbahçe ve Hatayspor ligin en az gol yiyen takımı durumunda: 6 gol
Premier Lig
İngiltere'de oynanan 7 maçında sonunda en az gol yiyen takımlar Chelsea ve Manchester City: 3 gol
Serie A
İtalya'da 7. haftanın sonunda Napoli, ligde en az gol yiyen takım durumunda: 3 gol
Bundesliga
Almanya'da 7 hafta geride kalırken en az gol yiyen takım Mainz: 5 gol
La Liga:
İspanya'da bazı takımlar 7 bazı takımlar ise 8 maç oynadı. En az gol yiyen takımlar ise Sevilla ve Villarreal: 3 gol
Ligue 1
Fransa'da ise Nice ilk 8 hafta sonunda en az gol yiyen takım: 4 gol
Eredivise
Hollanda'da ilk 8 hafta geride kaldı. Lider Ajax en az gol yiyen takım konumunda: 2 gol
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|8
|19
|2. Trabzonspor
|8
|18
|3. Beşiktaş
|9
|17
|4. Hatayspor
|8
|16
|5. Altay
|8
|15
|6. Konyaspor
|8
|14
|7. Karagümrük
|8
|14
|8. Galatasaray
|8
|14
|9. Alanyaspor
|8
|14
|10. Adana Demirspor
|8
|12
|11. Kayserispor
|8
|11
|12. Gaziantep FK
|8
|11
|13. Sivasspor
|9
|10
|14. Başakşehir
|9
|9
|15. Antalyaspor
|9
|9
|16. Giresunspor
|9
|8
|17. Kasımpaşa
|8
|6
|18. Öznur Kablo Yeni Malatya
|8
|6
|19. Göztepe
|8
|5
|20. Rizespor
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|21
|2. Ankaragücü
|9
|21
|3. Eyüpspor
|9
|17
|4. Bandırmaspor
|9
|15
|5. Erzurumspor
|8
|15
|6. Tuzlaspor
|7
|14
|7. Kocaelispor
|7
|13
|8. Samsunspor
|7
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Denizlispor
|9
|10
|11. Altınordu
|8
|10
|12. Manisa FK
|8
|9
|13. Boluspor
|7
|8
|14. Menemenspor
|8
|8
|15. İstanbulspor
|7
|7
|16. Adanaspor
|8
|6
|17. Balıkesirspor
|8
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|18
|2. Man City
|8
|17
|3. Chelsea
|7
|16
|4. Brighton
|8
|15
|5. M. United
|8
|14
|6. Everton
|7
|14
|7. Brentford
|7
|12
|8. Wolverhampton
|8
|12
|9. Tottenham
|7
|12
|10. West Ham
|7
|11
|11. Leicester City
|8
|11
|12. Aston Villa
|8
|10
|13. Arsenal
|7
|10
|14. Crystal Palace
|7
|7
|15. Southampton
|8
|7
|16. Watford
|8
|7
|17. Leeds United
|8
|6
|18. Newcastle
|7
|3
|19. Burnley
|8
|3
|20. Norwich City
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|17
|2. Atletico Madrid
|8
|17
|3. Real Sociedad
|8
|17
|4. Sevilla
|7
|14
|5. Osasuna
|8
|14
|6. Rayo Vallecano
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|13
|8. Valencia
|8
|12
|9. Barcelona
|7
|12
|10. Real Betis
|8
|12
|11. Villarreal
|7
|11
|12. Mallorca
|8
|11
|13. Espanyol
|8
|9
|14. Elche
|8
|9
|15. Cádiz
|8
|7
|16. Celta de Vigo
|8
|7
|17. Granada
|8
|6
|18. Levante
|8
|4
|19. Deportivo Alaves
|7
|3
|20. Getafe
|8
|1