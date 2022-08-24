Ümitler Dünya Judo Şampiyonası Bosna Hersek'te başladı
Organizasyonun ilk gününde Begümnaz Doğruyol ve Zeynep Betül Sarıkaya gümüş, Zilan Ertem bronz madalya kazandı.
Spor 24.08.2022, 20:46
Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular, 2 gümüş ve bir bronz madalya elde etti.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen şampiyona dört sıklette yapılan müsabakalarla başladı.
Organizasyonun ilk gününde kadınlar 40 kiloda Begümnaz Doğruyol gümüş, Zilan Ertem ise bronz madalyanın sahibi oldu. Kadınlar 44 kiloda mücadele eden Zeynep Betül Sarıkaya ise ikincilik kürsüsünde yer aldı.
Şampiyonada yarın kadınlarda 48 kiloda Merve Nur Alkış, erkeklerde 60 kiloda Abdülsamet Çakır ve Ömer Faruk Turgutlu, 66 kiloda Abdullah Turgutlu tatamiye çıkacak.
Ümitler Dünya Judo Şampiyonası, 28 Ağustos Pazar günü sona erecek.
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