Ukrayna'da Allahyar Sayyadmanesh fırtınası
Zorya Luhansk'ın Fenerbahçe'den kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh, Ukrayna ekibinde gollerine devam ediyor. Sarı-lacivertli taraftarlar, son olarak Metalist 1925 Kharkiv filelerini iki kez havalandıran 20 yaşındaki futbolcu için 'geri dön' çağrılarında bulunmaya başladı.
Spor 01.11.2021, 11:21
Ukrayna Premier Lig'de Zorya Luhansk, deplasmanda Metalist 1925 Kharkiv'i 6-1 mağlup etti.
Son haftalarda yükselen bir grafik çizen İranlı futbolcu Allahyar, attığı iki golle takımının farklı galibiyetinde önemli rol oynadı.
Allahyar, bu sezon Zorya formasıyla çıktığı 17 maçta 7 gol 2 asistlik performans sergiledi.
'Geri dön' çağrısı
Sarı-lacivertli bazı taraftarlar, takımlarının gol yollarında sıkıntı çektiği bu dönemde sosyal medya hesaplarından Allahyar'a geri dönmesi yönünde çağrılarda bulundu.
Zorya Kulübü, Allahyar'ı Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla kiralamıştı. Genç golcünün Ukrayna ekibiyle kiralık sözleşmesi 31 Aralık'ta sona eriyor.
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