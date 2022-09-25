UEFA Uluslar Liginde 9 maç oynandı
UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 5. hafta maçları tamamlanırken, oynanan 9 maçta futbolseverler gollere doydu. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunun 5. hafta üçüncü gününde, 9 maç oynandı.
A Ligi 2. Grup'ta Portekiz, deplasmanda Çekya'yı 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 33 ve 52. dakikalarda Diogo Dalot, 45. dakikada Bruno Fernandes ile 82. dakikada Diogo Jota attı.
Grubun diğer mücadelesinde İspanya, sahasında İsviçre'ye 2-1 mağlup oldu. İsviçre'nin gollerini 21. dakikada Manuel Akanji ve 58. dakikada Breel Embolo atarken, ev sahibi ekibin tek golü 55. dakikada Jordi Alba'dan geldi.
Alınan diğer sonuçlar ise şöyle:
A Ligi
2. Grup:
İspanya-İsviçre: 1-2
Çekya-Portekiz: 0-4
B Ligi
1. Grup:
Ermenistan-Ukrayna: 0-5
İskoçya-İrlanda Cumhuriyeti: 2-1
2. Grup:
İsrail-Arnavutluk: 2-1
4. Grup:
Slovenya-Norveç: 2-1
Sırbistan-İsveç: 4-1
C Ligi
2. Grup:
Kuzey İrlanda-Kosova: 2-1
Kıbrıs Rum Kesimi-Yunanistan: 1-0
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|7
|16
|2. Galatasaray
|7
|16
|3. Başakşehir
|6
|14
|4. Beşiktaş
|7
|14
|5. Konyaspor
|7
|14
|6. Fenerbahçe
|6
|13
|7. Trabzonspor
|7
|13
|8. Kayserispor
|7
|12
|9. Gaziantep FK
|7
|11
|10. Kasımpaşa
|7
|9
|11. Alanyaspor
|7
|8
|12. Giresunspor
|6
|7
|13. Karagümrük
|6
|6
|14. Antalyaspor
|7
|6
|15. İstanbulspor
|6
|5
|16. Ankaragücü
|6
|4
|17. Sivasspor
|7
|4
|18. Ümraniye
|7
|2
|19. Hatayspor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|6
|13
|2. Bodrumspor
|6
|11
|3. Keçiörengücü
|6
|11
|4. Boluspor
|5
|10
|5. Bandırmaspor
|5
|10
|6. Sakaryaspor
|6
|9
|7. Samsunspor
|6
|9
|8. Pendikspor
|6
|9
|9. Manisa FK
|5
|8
|10. Tuzlaspor
|6
|8
|11. Göztepe
|6
|8
|12. Adanaspor
|6
|7
|13. Rizespor
|5
|6
|14. Gençlerbirliği
|6
|6
|15. Altay
|6
|5
|16. Altınordu
|5
|3
|17. Erzurumspor
|5
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|6
|3
|19. Denizlispor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|7
|18
|2. M.City
|7
|17
|3. Tottenham
|7
|17
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Fulham
|7
|11
|7. Chelsea
|6
|10
|8. Liverpool
|6
|9
|9. Brentford
|7
|9
|10. Newcastle
|7
|8
|11. Leeds United
|6
|8
|12. Bournemouth
|7
|8
|13. Everton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Aston Villa
|7
|7
|16. Crystal Palace
|6
|6
|17. Wolves
|7
|6
|18. West Ham United
|7
|4
|19. Nottingham Forest
|7
|4
|20. Leicester City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|18
|2. Barcelona
|6
|16
|3. Real Betis
|6
|15
|4. Athletic Bilbao
|6
|13
|5. Osasuna
|6
|12
|6. Villarreal
|6
|11
|7. Atletico Madrid
|6
|10
|8. Real Sociedad
|6
|10
|9. Valencia
|6
|9
|10. Mallorca
|6
|8
|11. Girona
|6
|7
|12. Rayo Vallecano
|6
|7
|13. Celta Vigo
|6
|7
|14. Getafe
|6
|7
|15. Sevilla
|6
|5
|16. Almeria
|6
|4
|17. Espanyol
|6
|4
|18. Real Valladolid
|6
|4
|19. Cadiz
|6
|3
|20. Elche
|6
|1