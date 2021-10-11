UEFA Uluslar Ligi şampiyonu Fransa
UEFA Uluslar Ligi finalinde İspanya ile Fransa, İtalya'nın Milano kentindeki San Siro Stadı’nda karşılaştı. Fransa, İspanya'yı 2-1 yenerek, şampiyon oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen törende Fransa takımının kalecisi Hugo Lloris (ortada) kupayı kaldırdı.
Spor 11.10.2021, 08:14 11.10.2021, 08:23
Futbolda UEFA Uluslar Ligi finalinde Fransa, İspanya'yı 2-1 yenerek, şampiyon oldu.
İtalya'nın yarı final ve final maçlarına ev sahipliği yaptığı UEFA Uluslar Ligi finalinde İspanya ile Fransa, Milano’daki San Siro’da karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın ilk yarısında golsüz eşitlik bozulmazken İspanya, 64. dakikada Mikel Oyarzabal ile maçta 1-0 öne geçti.
Fransa’dan bu gole yanıt gecikmedi ve 2 dakika sonra Karim Benzema skora eşitliği getiren golü attı: 1-1.
Müsabakanın son bölümüne girilirken Kylian Mbappe attığı golle Fransa'yı maçta öne geçirdi: 1-2.
Maçta başka gol olmayınca Fransa, geriden gelerek İspanya’yı 2-1 yendi ve UEFA Uluslar Ligi'nin şampiyonu oldu.
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