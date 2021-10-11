UEFA Uluslar Ligi şampiyonu belli oldu

Futbolda UEFA Uluslar Ligi finalinde Fransa, İspanya'yı 2-1 yenerek, şampiyon oldu.

İtalya'nın yarı final ve final maçlarına ev sahipliği yaptığı UEFA Uluslar Ligi finalinde İspanya ile Fransa, Milano’daki San Siro’da karşı karşıya geldi.