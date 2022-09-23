UEFA Uluslar Ligi'nde bu gece
Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunun 5. hafta ilk gününde 29 gol atıldı.
C Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Türkiye, konuk ettiği Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldı. Ev sahibi ekip, 16. dakikada penaltıdan Cengiz Ünder, 39. dakikada Chanot (kendi kalesine) ve 87. dakikada İsmail Yüksek ile ağları sarsarken, konuk takımın golleri ise 8. dakikada Martins, 37. dakikada Sinani ve 69. dakikada Gerson Rodrigues'ten geldi.
A Ligi 4. Grup'ta Belçika'nın ağırladığı Galler'i 2-1'lık skorla geçtiği mücadelede, takıma galibiyeti getiren ikinci golü, 38. dakikada Fenerbahçe'de forma giyen Michy Batshuayi kaydetti.
Alınan sonuçlar şöyle:
A Ligi
1. Grup:
Hırvatistan-Danimarka: 2-1
Fransa-Avusturya: 2-0
4. Grup:
Polonya-Hollanda: 0-2
Belçika-Galler: 2-1
C Ligi
1. Grup:
Litvanya-Faroe Adaları: 1-1
Türkiye-Lüksemburg: 3-3
3. Grup:
Kazakistan-Belarus: 2-1
Slovakya-Azerbaycan: 1-2
D Ligi
1. Grup:
Letonya-Moldova: 1-2
Lihtenştayn-Andorra: 0-2
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|7
|16
|2. Galatasaray
|7
|16
|3. Başakşehir
|6
|14
|4. Beşiktaş
|7
|14
|5. Konyaspor
|7
|14
|6. Fenerbahçe
|6
|13
|7. Trabzonspor
|7
|13
|8. Kayserispor
|7
|12
|9. Gaziantep FK
|7
|11
|10. Kasımpaşa
|7
|9
|11. Alanyaspor
|7
|8
|12. Giresunspor
|6
|7
|13. Karagümrük
|6
|6
|14. Antalyaspor
|7
|6
|15. İstanbulspor
|6
|5
|16. Ankaragücü
|6
|4
|17. Sivasspor
|7
|4
|18. Ümraniye
|7
|2
|19. Hatayspor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|6
|13
|2. Bodrumspor
|6
|11
|3. Keçiörengücü
|6
|11
|4. Boluspor
|5
|10
|5. Bandırmaspor
|5
|10
|6. Sakaryaspor
|6
|9
|7. Samsunspor
|6
|9
|8. Pendikspor
|6
|9
|9. Manisa FK
|5
|8
|10. Tuzlaspor
|6
|8
|11. Göztepe
|6
|8
|12. Adanaspor
|6
|7
|13. Rizespor
|5
|6
|14. Gençlerbirliği
|6
|6
|15. Altay
|6
|5
|16. Altınordu
|5
|3
|17. Erzurumspor
|5
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|6
|3
|19. Denizlispor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|7
|18
|2. M.City
|7
|17
|3. Tottenham
|7
|17
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Fulham
|7
|11
|7. Chelsea
|6
|10
|8. Liverpool
|6
|9
|9. Brentford
|7
|9
|10. Newcastle
|7
|8
|11. Leeds United
|6
|8
|12. Bournemouth
|7
|8
|13. Everton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Aston Villa
|7
|7
|16. Crystal Palace
|6
|6
|17. Wolves
|7
|6
|18. West Ham United
|7
|4
|19. Nottingham Forest
|7
|4
|20. Leicester City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|18
|2. Barcelona
|6
|16
|3. Real Betis
|6
|15
|4. Athletic Bilbao
|6
|13
|5. Osasuna
|6
|12
|6. Villarreal
|6
|11
|7. Atletico Madrid
|6
|10
|8. Real Sociedad
|6
|10
|9. Valencia
|6
|9
|10. Mallorca
|6
|8
|11. Girona
|6
|7
|12. Rayo Vallecano
|6
|7
|13. Celta Vigo
|6
|7
|14. Getafe
|6
|7
|15. Sevilla
|6
|5
|16. Almeria
|6
|4
|17. Espanyol
|6
|4
|18. Real Valladolid
|6
|4
|19. Cadiz
|6
|3
|20. Elche
|6
|1