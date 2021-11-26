banner38

UEFA sıralamasına Galatasaray etkisi

Türkiye, özellikle Galatasaray'ın aldığı başarılı sonucun etkisiyle UEFA sıralamasında 18. sıradan 16. sıraya yükseldi.

Spor 26.11.2021, 19:00
UEFA sıralamasına Galatasaray etkisi

Türk ekiplerinden Beşiktaş ve Fenerbahçe haftayı puansız kapatsa da Galatasaray’ın Marsilya karşısında aldığı galibiyet ve bir üst turu garantilemesi sonucu aldığı ek puanla (bonus) Türkiye, 2 basamak yükselerek 16. sıraya yerleşti.

Türkiye’nin ilk 15 için yarıştığı rakiplerinden Yunanistan, haftaya 19. sırada girmesine rağmen bu hafta sonunda 15. sıranın yeni sahibi oldu.

UEFA ülke puanı klasmanında ilk 15 için Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Danimarka, Çekya ve Hırvatistan ile kıyasıya bir yarış içinde.

Türkiye için kritik eşik 15.sıra

Türkiye, UEFA'nın ülke puanı klasmanında geçen sezon 13. sıraya düşerek Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderme şansını kaybederken, bu sezon 19. sıraya kadar gerilemişti.

Bu sezon 11. sıraya yükselmesi çok uzak ihtimal görünen Türkiye, ilk 15 içine giremezse Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısı da 5'ten 4'e düşecek.

Bu durumda Türkiye, Şampiyonlar Ligi'ne tek takım gönderecek ve o ekip eleme (play-off) oynayacak.

Ayrıca UEFA Avrupa Ligi'ne takım gönderemeyecek Türkiye'nin diğer 3 temsilcisi ise UEFA Konferans Ligi'nde yer alacak.

Ülke puanı hesaplaması

Ülke takımlarının sezon içinde topladığı puanların, aynı dönemde o ülke adına yarışmalara katılan ekip sayısına bölünmesiyle sezonluk puanlar ortaya çıkıyor. Örneğin X ülkeden Avrupa kupalarına katılan 5 takım 30 puan toplarsa, bu ülkenin sezonluk puanı 6 olarak gerçekleşmekte.

Bu yöntemle yapılan son beş sezonun ortalamasıyla da ülke puanı oluşur ve Avrupa kupalarına gönderilebilecek takım sayısı belirlenir.

Takımların ülke puanına katkısının hesaplanması

Ön eleme maçlarında her takım galibiyette 1, beraberlikte 0,5 puan alır. Grup aşamasından itibaren ise bu puanlar galibiyette 2'ye, beraberlikte 1'e yükselir.

Bunların yanında her üç ligde de ek puanlar mevcuttur.

Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele eden her takım 4'er, gruplardan çıkmayı başaran her takım 5'er bonus puan elde eder. "Devler Ligi"nde çeyrek final, yarı final ve finale çıkan takımlar da bu turların her biri için 1'er bonus puan kazanır.

Avrupa Ligi'nde gruplardan lider çıkan takımlar 4'er, grup ikincileri 2'şer bonus puanına sahibi olurken, son 16 turundan itibaren her tur için 1'er bonus puan daha eklenir.

Konferans Ligi'nde ise grup birincilerine 2'şer, grup ikincilerine 1'er bonus puan verilir. Söz konusu ligde yarı final ve final oynayan takımlara 1'er bonus puan daha verilmektedir.

Ülke adına toplanan puanlar, o ülke adına Avrupa kupalarında mücadele eden takım sayısına bölünür.

Kaynak: AA
#A milli takım #UEFA #klasman
Yorumlar (0)
15
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Kayserispor 13 16
13. Antalyaspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 13 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 12 16
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Rayo Vallecano 14 23
7. Barcelona 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 14 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7