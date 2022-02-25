UEFA Şampiyonlar Ligi finali Rusya'dan alındı

UEFA yapılan toplantı sonucunda, 28 Mayıs'ta Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Krestovsky Stadı'nda yapılacak final maçının yerini değiştirme kararı aldı.

UEFA, Şampiyonlar Ligi finalinin Rusya'dan alınarak Fransa'ya verildiğini açıkladı. Finale çıkacak takımlar 28 Mayıs'ta, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Stade de France'de karşı karşıya gelecek.

Tarafsız sahada oynanacak

UEFA, bugünkü toplantısında, UEFA turnuvalarında mücadele eden Rus ve Ukrayna kulüpleri ile milli takımlarının bir sonraki duyuruya kadar iç saha maçlarını tarafsız sahalarda oynamaları gerektiğine karar verdi.