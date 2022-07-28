UEFA 'Putin' tezahüratı için soruşturma açtı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Dinamo Kiev'i konuk etti. Mücadeleyi 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

UEFA soruşturma açtı

Karşılaşma esnasında Dinamo Kiev'in attığı ilk golden sonra taraftarlar tarafından yapılan 'Putin' tezahüratına, UEFA tarafından soruşturma açıldı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında sarı-lacivertli taraftarların sergilediği 'uygunsuz davranışlar' nedeniyle disiplin soruşturması başlatıldığı ifade edildi.