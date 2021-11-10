UEFA, Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçı için yaptığı başvurunun sonucunu açıkladı

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Galatasaray ile Lokomotiv Moskova maçında İsviçreli hakem Sandro Scharer, Lokomotiv Moskova futbolcusu Dmitry Zhivoglyadov'a çift sarı kart vermiş fakat oyundan ihraç etmemişti. Galatasaray, Pazar günü UEFA'ya hükmen galibiyet veya maç tekrarı için başvuru yapmıştı. UEFA, Galatasaray'ın başvurusunu değerlendirdi ve kararını verdi. İşte detaylar...

UEFA'DAN GALATASARAY-LOKOMOTIV MOSKOVA KARARI! MAÇ TEKRARI...

UEFA'dan son dakika kararı! Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçında İsviçreli hakem Sandro Scharer, Lokomotiv Moskova'dan Dmitry Zhivoglyadov'a çift sarı kart vermiş fakat oyundan ihraç etmemişti. Galatasaray Kulübü, yaşanan bu olayın ardından UEFA'ya hükmen galibiyet veya maç tekrarı için başvuruda bulunmuştu. UEFA, Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı için son kararını verdi. İşte detaylar...

GALATASARAY SAHASINDA AVANTAJI YİTİRDİ

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında Lokomotiv Moskova'yı konuk etmiş ve karşılaşma 1-1 sona ermişti. Bu maçın ardından Galatasaray grupta 8 puanla liderliğini sürdürürken Lokomotiv Moskova ise 2 puanla son sırada kaldı.

MAÇIN ÖNÜNE GEÇEN OLAY

Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçına İsviçreli hakem Sandro Scharer'nin kararları damga vurmuştu. Sandro Scharer, 90+1. dakikada Kerem Aktürkoğlu'na faul yaptığı gerkeçesiyle Lokomotiv Moskova'dan Dmitry Zhivoglyadov'a sarı kart gösterdi. Ardından saha içi karıştı ve hakem Scharer bu kez Galatasaray'dan Diagne, Lokomotiv Moskova'dan ise Barinov ile yeniden Dmitry Zhivoglyadov'a sarı kart gösterdi.

GALATASARAY'DAN UEFA'YA BAŞVURU

Scharer'in Dmitry Zhivoglyadov'u çift sarı karttan ihraç etmemesi büyük yankı uyandırdı ve Galatasaray Kulübü, UEFA'ya maçın hükmen galibiyetle sonuçlanması veya maçın yeniden oynanması şeklinde başvuruda bulundu.

UEFA'DAN SON DAKİKA KARARI

Galatasaray'ın, Avrupa Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova maçındaki kural hatası nedeniyle UEFA'ya yaptığı başvurunun sonucu belli oldu. Sarı kırmızılılar itirazını geçerli sürede yapmadığı için değerlendirmeye alınmadı.

UEFA: İTİRAZ ZAMANI GEÇTİ

Ajansspor'un haberine göre Galatasaray'ın başvurusu UEFA'da görüşülmedi. UEFA, kural hatası başvurusunun 24 saat içinde yapılmadığı için değerlendirmeye almadı.

KURAL NE DİYOR?

Konuyla ilgili kural UEFA'nın yayınladığı Avrupa Ligi Yönetmeliği'nin 53. maddesinde yer alıyor. Söz konusu madde şöyle: "Katılımcı kulüpler, UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uyarınca, söz konusu maçın bitiminden itibaren 24 saat içinde bir maç sonucunun geçerliliğine itiraz etme hakkına sahiptir."

Kaynak: Milliyet