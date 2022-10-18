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UEFA'dan Royal Antwerp'e 10 bin avro "bayrak yakma" cezası

UEFA, Royal Antwerp'in Medipol Başakşehir'i konuk ettiği Avrupa Konferans Ligi play-off turu maçında, taraftarının Türk bayrağı yakmasından dolayı ev sahibi takıma 10 bin avro para cezası verdi.

Spor 18.10.2022, 22:06
UEFA'dan Royal Antwerp'e 10 bin avro "bayrak yakma" cezası

UEFA'dan yapılan açıklamada, 25 Ağustos'ta oynanan ve Medipol Başakşehir'in 3-1 üstünlüğüyle sona eren karşılaşmaya ilişkin Türk temsilcisinin başvurusuyla açılan disiplin soruşturmasının sonuçlandığı belirtildi.

Yapılan eylemin saldırganlık içeren tahrik edici mesaj içermesi ve Royal Antwerp'in yeterli güvenlik önlemi almaması gerekçeleriyle, Belçika temsilcisine 10 bin avro para cezası verildi.

Kaynak: AA
#UEFA #Royal Antwerp #bayrak yakma cezası
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