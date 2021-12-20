UEFA'dan karar! Hükmen yenik saydı

UEFA, takımdaki Kovid-19 vakaları nedeniyle Avrupa Konferans Ligi'nin son haftasındaki Rennes maçına çıkamayan Tottenham'ı 3-0 hükmen mağlup ilan etti.

UEFA Konferans Ligi grubundaki son maçında Tottenham, Rennes ile karşılaşacaktı. Ancak bu mücadele Tottenham'daki vaka sayılarının 13'e çıkması nedeniyle ertelenmişti.

Maçın 9 Aralık'ta yeniden oynanması kararlaştırılmıştı. UEFA'nın 3-0 mağlup ilan ettiği İngiliz ekibi grubunu 3. sırada tamamladı ve elendi. Tottenham'ın 3 maçı koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenmişti. Antonio Conte'nin ekibi, bu süreçte ilk kez dün sahaya çıktı ve Liverpool ile 2-2 berabere kaldı. Tottenham, bu kararla grubunda üçüncü sıraya geriledi ve turnuvaya veda etti.

Konferans Ligi'nde G grubunda Rennes 14, Vitesse 10 puanla bir üst tura yükselme başarısı gösterirken; Tottenham grubu 7 puanla 3. sırada tamamladı. Böylece UEFA Konferans Ligi play-off turunda Rapid Wien’in rakibi Vitesse oldu.