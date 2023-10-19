UEFA'dan İsrail'deki maçları iptal kararı

UEFA, bir sonraki duyuruya kadar İsrail'de hiçbir UEFA müsabakasının oynanmayacağını açıkladı.

UEFA'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"UEFA İcra Komitesi, tüm İsrail topraklarındaki mevcut emniyet ve güvenlik durumunun kapsamlı bir değerlendirmesinden sonra, bir sonraki duyuruya kadar İsrail'de hiçbir UEFA müsabaka maçının oynanmayacağına karar verdi.

İsrail Futbol Federasyonu ve onun kulüpleri Maccabi Haifa FC ve Maccabi Tel-Aviv'den, kendi sahalarındaki maçlar için İsrail toprakları dışında, geçerli tüm UEFA düzenlemelerine uygun olması gereken alternatif sahalar/stadyumlar önermeleri talep edildi. Bu karar geçerliliğini korumaktadır."

UEFA ayrıca aşağıdaki maçların ileri tarihe ertelendiklerini ve planlanan fikstürün şartlar elverdiğinde teyit edileceğini duyurdu:

UEFA AVRUPA LİGİ

Villarreal CF ile Maccabi Haifa arasındaki maç (Grup F – 26 Ekim Perşembe) 6 Aralık 2023 Çarşamba gününe ertelendi.

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ

Maccabi Tel Aviv - Zorya Luhansk karşılaşması (Grup B - 26 Ekim Perşembe) 25 Kasım 2023 Cumartesi gününe ertelendi.

UEFA GENÇLİK LİGİ

Mevcut durum nedeniyle Maccabi Haifa Genç Takımı, bu sezon UEFA Gençlik Ligi'nin yerel şampiyonlar yolundan katılımını geri çekti. UEFA bunu dikkate aldı ve AC Sparta Praha Genç takımının bu nedenle yerel şampiyonlar yolunun 2. Turuna katılmaya hak kazandığını doğruladı.

BELÇİKA - İSVEÇ MAÇI TESCİL EDİLDİ

Diğer yandan UEFA, terör olayı nedeniyle yarıda kalan Belçika ile İsveç arasındaki EURO 2024 elemeleri maçını da tescil etti. Bir daha oynanmayacak olan bu müsabakada 1-1'lik sonuç geçerli sayılacak.

Brüksel'de Belçika ile İsveç arasında oynanan Euro 2024 Eleme maçı 2 İsveçlinin hayatını kaybettiği terör saldırısı nedeniyle ertelenmişti.