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UEFA'dan Abdulkadir Bitigen'e görev

UEFA, FIFA kokartlı Türk hakem Abdulkadir Bitigen'e UEFA Regions Cup 5. Grup müsabakalarında görevlendirdi.

Spor 28.09.2022, 20:23
UEFA'dan Abdulkadir Bitigen'e görev

Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bitigen, 29 Eylül-5 Ekim tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek UEFA Regions Cup 5. Grup müsabakalarında düdük çalacak.

Müsabakalarda, Türk yardımcı hakem Murat Tuğberk Curbay da görev alacak.

Kaynak: AA
#UEFA #Abdulkadir Bitigen
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