UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının en iyi 11'inde iki Galatasaraylı var
UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının en iyi 11'i belli oldu. Açıklanan kadroda iki Galatasaraylı futbolcu da yer aldı.
Spor 16.12.2021, 08:19
UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının en iyi 11'i açıklandı.
Duyurulan kadroda Galatasaray'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Marcao ve Uruguaylı kaleci Fernando Muslera yer aldı.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki grubundan birinci sırada çıkan Galatasaray, gösterdiği performansla dikkat çekmişti. Sarı kırmızılılar Marsilya, Lazio ve Lokomotiv Moskova'nın bulunduğu gruptan yenilgisiz çıkmış ve son 16 turuna yükselmişti.
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