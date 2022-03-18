UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, ilk maçta 0-0 berabere kaldığı İspanya ekibi Barcelona'ya Nef Stadı'nda 2-1 mağlup oldu ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

Son 16 turu rövanş maçlarında alınan sonuçlar ve çeyrek finale yükselen takımlar:

Kızılyıldız (Sırbistan)- Rangers (İskoçya) (0-3) - (2-1)

Monaco (Fransa) - Braga (Portekiz) (0-2) - (1-1)

Bayer Leverkusen (Almanya) - Atalanta (İtalya) (2-3) - (0-1)

Galatasaray - Barcelona (İspanya) (0-0) - (1-2)

Olimpik Lyon (Fransa) - Porto (Portekiz) (1-0) - (1-1)

West Ham United (İngiltere) - Sevilla (İspanya) (0-1) - (2-0)

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Real Betis (İspanya) (2-1) - (1-1)