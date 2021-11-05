UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
İki temsilcimizin yer aldığı UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasındaki 4. hafta müsabakaları tamamlandı.
D Grubu'nda Fenerbahçe, Royal Antwerp deplasmanından ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin gollerini 8. dakikada Mert Hakan Yandaş, 16. dakikada Maximilian Meyer ve 29. dakikada Mergim Berisha kaydetti.
Bu sonucun ardından D Grubu'nda Eintracht Frankfurt 10 puanla lider, Olympiakos 6 puanla ikinci, Fenerbahçe 5 puanla üçüncü, Royal Antwerp 1 puanla sonuncu sırada yer aldı.
Galatasaray'ın yer aldığı E Grubu'nda, Olimpik Marsilya, konuk ettiği Lazio ile 2-2 berabere kaldı. Fransa temsilcisi, 33. dakikada penaltıdan Arkadiusz Milik ve 82. dakikada Dimitri Payet, konuk ekip ise 45+7. dakikada Felipe Anderson ve 49. dakikada Ciro Immobile ile ağları sarstı.
Galatasaray, dördüncü hafta sonunda E Grubu'nda 8 puanla liderliğini korudu. Lazio 5 puanla ikinci, Olimpik Marsilya 4 puanla üçüncü, Lokomotiv Moskova ise 2 puanla dördüncü sırada yer aldı.
Ligin dördüncü haftasında TSİ 23.00'te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Leicester City (İngiltere) - Spartak Moskova (Rusya): 1-1
Royal Antwerp (Belçika) - Fenerbahçe: 0-3
Olimpik Marsilya (Fransa) - Lazio (İtalya): 2-2
Kızılyıldız (Sırbistan) - Midtjylland (Danimarka): 0-1
Braga (Portekiz) - Ludogorets (Bulgaristan): 4-2
Ferencvaros (Macaristan) - Celtic (İskoçya): 2-3
Bayer Leverkusen (Almanya) - Real Betis (İspanya): 4-0
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Rapid Wien (Avusturya): 3-1
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|11
|27
|2. Hatayspor
|11
|23
|3. Alanyaspor
|11
|21
|4. Beşiktaş
|11
|20
|5. Konyaspor
|11
|20
|6. Galatasaray
|11
|20
|7. Fenerbahçe
|11
|19
|8. Karagümrük
|11
|18
|9. Altay
|11
|16
|10. Başakşehir
|11
|15
|11. Kayserispor
|11
|14
|12. Adana Demirspor
|11
|13
|13. Sivasspor
|11
|12
|14. Antalyaspor
|11
|12
|15. Gaziantep FK
|11
|12
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|11
|12
|17. Kasımpaşa
|11
|9
|18. Göztepe
|11
|9
|19. Giresunspor
|11
|9
|20. Rizespor
|11
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|11
|27
|2. Ankaragücü
|11
|24
|3. Eyüpspor
|11
|23
|4. Erzurumspor
|11
|22
|5. Bandırmaspor
|11
|21
|6. Kocaelispor
|10
|17
|7. Bursaspor
|10
|14
|8. Tuzlaspor
|10
|14
|9. Gençlerbirliği
|10
|14
|10. İstanbulspor
|10
|13
|11. Boluspor
|10
|12
|12. Samsunspor
|10
|12
|13. Adanaspor
|11
|12
|14. Denizlispor
|10
|11
|15. Menemenspor
|10
|11
|16. Manisa FK
|11
|10
|17. Altınordu
|11
|10
|18. Ankara Keçiörengücü
|10
|7
|19. Balıkesirspor
|10
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|10
|25
|2. Liverpool
|10
|22
|3. Man City
|10
|20
|4. West Ham
|10
|20
|5. M. United
|10
|17
|6. Arsenal
|10
|17
|7. Wolverhampton
|10
|16
|8. Brighton
|10
|16
|9. Tottenham
|10
|15
|10. Everton
|10
|14
|11. Leicester City
|10
|14
|12. Brentford
|10
|12
|13. Crystal Palace
|10
|12
|14. Southampton
|10
|11
|15. Aston Villa
|10
|10
|16. Watford
|10
|10
|17. Leeds United
|10
|10
|18. Burnley
|10
|7
|19. Newcastle
|10
|4
|20. Norwich City
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|12
|25
|2. Real Madrid
|11
|24
|3. Sevilla
|11
|24
|4. Atletico Madrid
|11
|22
|5. Real Betis
|12
|21
|6. Rayo Vallecano
|12
|20
|7. Osasuna
|12
|19
|8. Athletic Bilbao
|11
|18
|9. Barcelona
|11
|16
|10. Valencia
|12
|16
|11. Espanyol
|12
|14
|12. Mallorca
|12
|14
|13. Villarreal
|11
|12
|14. Granada
|11
|11
|15. Celta de Vigo
|12
|11
|16. Elche
|12
|10
|17. Deportivo Alaves
|11
|10
|18. Cádiz
|12
|9
|19. Levante
|12
|6
|20. Getafe
|12
|6