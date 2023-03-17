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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belirlendi

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar, son karşılaşmalarla birlikte belli oldu.

Spor 17.03.2023, 09:09
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belirlendi

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar belli oldu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının son 16 turu rövanş ayağında 8 maç oynandı.

Sevilla (İspanya), Juventus (İtalya), Manchester United (İngiltere), Feyenoord (Hollanda), Union Saint-Gilloise (Belçika), Bayer Leverkusen (Almanya), Roma (İtalya) ve Sporting Lizbon (Portekiz) çeyrek finale kalan takımlar oldu.

Fenerbahçe, konuk ettiği İspanya takımı Sevilla'yı 1-0 yenmesine rağmen ilk maçı 2-0 kaybettiği için UEFA Avrupa Ligi'nden elendi.

Arsenal ile Sporting Lizbon arasında oynanan maçta kazananı penaltılar belirledi. İki takım 2-2'nin rövanşında 1-1 berabere kaldı. Uzatmaya giden maçta gol sesi gelmeyince penaltı atışlarına geçildi.

Sporting Lizbon, Arsenal'ı penaltılar sonucunda mağlup ederek Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Son 16 turu rövanş maçlarının sonuçları şöyle:

Fenerbahçe-Sevilla (İspanya) 1-0 (0-2)

Freiburg (Almanya)-Juventus (İtalya) 0-2 (0-1)

Real Betis (İspanya)-Manchester United (İngiltere) 0-1 (1-4)

Feyenoord (Hollanda)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna) 7-1 (1-1)

Union Saint-Gilloise (Belçika)-Union Berlin (Almanya) 3-0 (3-3)

Ferencvaros (Macaristan)-Bayer Leverkusen (Almanya) 0-2 (0-2)

Arsenal (İngiltere)-Sporting Lizbon (Portekiz) 1-1 (2-2)

Real Sociedad (İspanya)-Roma (İtalya) 0-0 (0-2)

#UEFA Avrupa Ligi
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