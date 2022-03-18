UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi
UEFA Avrupa Ligi 2021-2022 sezonunun çeyrek ve olası yarı final eşleşmeleri Nyon'da çekilen kurayla belli oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.
Çeyrek finalde ilk maçlar 7 Nisan, rövanşları 14 Nisan'da oynanacak. Yarı finalin ilk ayağı 28 Nisan, rövanşları 5 Mayıs'ta yapılacak.
Kupanın finali, 18 Mayıs'ta İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak.
Kura çekimi sonucu oluşan eşleşmeler şu şekilde:
Çeyrek final:
Leipzig (Almanya) - Atalanta (İtalya)
Eintracht Frankfurt (Almanya) - Barcelona (İspanya)
West Ham (İngiltere) - Olimpik Lyon (Fransa)
Braga (Portekiz) - Rangers (İskoçya)
Yarı final:
Leipzig - Atalanta / Braga - Rangers
West Ham - Olimpik Lyon / Eintracht Frankfurt - Barcelona
Kaynak: beIN SPORTS
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|Takımlar
|O
|P
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|29
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|29
|69
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|28
|59
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|31
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|29
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|22
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|O
|P
|1. Real Madrid
|28
|66
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|28
|56
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|27
|51
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|28
|51
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|49
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|28
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|26
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|28
|25
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|22
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