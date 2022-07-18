UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde iki Türk takımının muhtemel rakibi belli oldu
Nyon'da çekilen kura ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Konyaspor ve Medipol Başakşehir'in muhtemel rakibi belli oldu.
Spor 18.07.2022, 16:57
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından Konyaspor ve Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri belirlendi.
Konyaspor, 2. eleme turunda Belarus'un BATE Borisov takımını geçerse, 3. eleme turunda Koper (Slovenya)-Vaduz (Lihtenştayn) eşleşmesini geçen tarafla maça çıkacak.
Medipol Başakşehir ise 2. eleme turunda İsrail ekibi Maccabi Netanya'yı geçmesi halinde 3. eleme turunda Breidablik (İzlanda)-Buducnost Podgorica (Karadağ) eşleşmesini geçen takımla karşılaşacak.
Organizasyondaki 3. eleme turunda ilk maçlar 4 Ağustos, rövanşları 11 Ağustos'ta oynanacak. Temsilcilerimiz ilk maçını deplasmanda, rövanşına ise evinde yapacak.
Kaynak: AA
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|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
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|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
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|36
|70
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|36
|62
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|36
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|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
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|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31