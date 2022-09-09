UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde haftanın golünü Hasan Ali Kaldırım attı
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde konuk olduğu İskoçya ekibi Hearts'ı 4-0 yendiği maçta Hasan Ali Kaldırım'ın attığı gol haftanın golü seçildi.
Spor 09.09.2022, 22:17
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, haftanın golleri sıralamasında Hasan Ali Kaldırım; Samu Chukwueze (Villarreal), Peter Olayinka (Slavia Prag) ve Wouter Burger'in (Basel) önünde ilk sırayı aldı.
32 yaşındaki Başakşehirli futbolcu, Hearts savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza alanı sol çaprazından sert bir şutla 26. dakikada ağlarla buluşturmuş ve takımını 1-0 öne geçirmişti.
Kaynak: AA
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