UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda ilk maçlar tamamlanırken temsilcimiz Başakşehir, kendi sahasında Antwerp'le 1-1 berabere kaldı.
Medipol Başakşehir rövanş maçını 25 Ağustos Perşembe günü oynanacak.
Sonuçlar söyle:
Rakow (Polonya) - Slavia Prag (Çekya): 2-1
RFS (Letonya) - Linfield (Kuzey İrlanda): 2-2
CSKA Sofya (Bulgaristan) - Basel (İsviçre): 1-0
Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Nice (Fransa): 1-0
Young Boys (İsviçre) - Anderlecht (Belçika): 0-1
Slovacko (Çekya) - AIK (İsveç): 3-0
Molde (Norveç) - Wolfsberger (Avusturya): 3-1
Universitatea Craiova (Romanya) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 1-1
Medipol Başakşehir (Türkiye) - Antwerp (Belçika): 1-1
Zrinjski (Bosna Hersek) - Slovan Bratislava (Slovakya): 1-0
Maribor (Slovenya) - CFR Cluj (Romanya): 0-0
Lech Poznan (Polonya) - F91 Diddeleng (Lüksemburg): 2-0
FCSB (Romanya) - Viking (Norveç): 1-2
Köln (Almanya) - MOL Fehervar (Macaristan): 1-2
Villarreal (İspanya) - Hajduk Split (Hırvatistan): 4-2
West Ham United (İngiltere) - Viborg (Danimarka): 3-1
Shkupi (Kuzey Makedonya) - Ballkani (Kosova): 1-2
Fiorentina (İtalya) - Twente (Hollanda): 2-1
Vaduz (Lihtenştayn) - Rapid Wien (Avusturya): 1-1
Partizan (Sırbistan) - Hamrun Spartans (Malta): 4-1
AZ Alkmaar (Hollanda) - Gil Vicente (Portekiz): 4-0
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|2
|6
|2. Trabzonspor
|2
|6
|3. Fenerbahçe
|2
|4
|4. Başakşehir
|2
|4
|5. Alanyaspor
|2
|4
|6. Beşiktaş
|2
|4
|7. Gaziantep FK
|2
|4
|8. Giresunspor
|2
|3
|9. Antalyaspor
|2
|3
|10. Galatasaray
|2
|3
|11. Kayserispor
|2
|3
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Ümraniye
|2
|1
|14. Ankaragücü
|2
|1
|15. Sivasspor
|2
|1
|16. Hatayspor
|1
|0
|17. Karagümrük
|1
|0
|18. İstanbulspor
|2
|0
|19. Kasımpaşa
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|1
|3
|2. Samsunspor
|1
|3
|3. Boluspor
|1
|3
|4. Eyüpspor
|1
|3
|5. Göztepe
|1
|3
|6. Altınordu
|1
|1
|7. Gençlerbirliği
|1
|1
|8. Adanaspor
|1
|1
|9. Keçiörengücü
|1
|1
|10. Rizespor
|1
|1
|11. Tuzlaspor
|1
|1
|12. Erzurumspor
|1
|1
|13. Pendikspor
|1
|1
|14. Bandırmaspor
|0
|0
|15. Denizlispor
|1
|0
|16. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|17. Sakaryaspor
|1
|0
|18. Ö.K Yeni Malatya
|1
|0
|19. Altay
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|2
|6
|2. Arsenal
|2
|6
|3. Brentford
|2
|4
|4. Tottenham
|2
|4
|5. Newcastle
|2
|4
|6. Leeds United
|2
|4
|7. Chelsea
|2
|4
|8. Brighton
|2
|4
|9. Aston Villa
|2
|3
|10. Nottingham Forest
|2
|3
|11. Bournemouth
|2
|3
|12. Liverpool
|2
|2
|13. Fulham
|2
|2
|14. Wolverhampton Wanderers
|2
|1
|15. Leicester City
|2
|1
|16. Crystal Palace
|2
|1
|17. Southampton
|2
|1
|18. Everton
|2
|0
|19. West Ham United
|2
|0
|20. M. United
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|1
|3
|2. Real Betis
|1
|3
|3. Villarreal
|1
|3
|4. Osasuna
|1
|3
|5. Real Madrid
|1
|3
|6. Real Sociedad
|1
|3
|7. Valencia
|1
|3
|8. Celta Vigo
|1
|1
|9. Espanyol
|1
|1
|10. Athletic Bilbao
|1
|1
|11. Barcelona
|1
|1
|12. Mallorca
|1
|1
|13. Rayo Vallecano
|1
|1
|14. Almeria
|1
|0
|15. Sevilla
|1
|0
|16. Cadiz
|1
|0
|17. Girona
|1
|0
|18. Elche
|1
|0
|19. Getafe
|1
|0
|20. Real Valladolid
|1
|0