UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2021-2022 sezonunda çeyrek final rövanşında 4 maç oynandı.
Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, İngiltere'nin Leicester City, İtalya'nın Roma, Hollanda'nın Feyenoord ve Fransa'nın Olimpik Marsilya takımları, yarı final biletini aldı.
Portekizli teknik adam Jose Mourinho yönetimindeki Roma, grupta ve çeyrek final ilk maçında olmak üzere iki kez yenildiği Norveç ekibi Bodo/Glimt'i 4-0'lık farklı skorla geçerek taraftarının gönlünü aldı.
Olimpik Marsilya forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, takımının 1-0 kazandığı PAOK maçının 72. dakikasında oyuna girdi.
İlk maçların 28 Nisan, rövanş mücadelelerinin ise 5 Mayıs'ta oynanacağı yarı finalde, Leicester City-Roma ve Feyenoord-Olimpik Marsilya eşleşmeleri gerçekleşti.
Çeyrek final eşleşmelerinde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
PSV (Hollanda) - Leicester City (İngiltere) (0-0) - (1-2)
Roma (İtalya) - Bodo/Glimt (Norveç) (1-2) - (4-0)
Slavia Prag (Çekya) - Feyenoord (Hollanda) (3-3) - (1-3)
PAOK (Yunanistan) - Olimpik Marsilya (Fransa) (1-2) - (0-1)
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|32
|72
|2. Fenerbahçe
|32
|59
|3. Konyaspor
|32
|58
|4. Başakşehir
|32
|53
|5. Adana Demirspor
|32
|52
|6. Alanyaspor
|32
|52
|7. Beşiktaş
|32
|50
|8. Hatayspor
|32
|48
|9. Antalyaspor
|32
|47
|10. Karagümrük
|32
|46
|11. Kasımpaşa
|32
|41
|12. Sivasspor
|32
|41
|13. Gaziantep FK
|32
|41
|14. Galatasaray
|32
|41
|15. Kayserispor
|32
|41
|16. Giresunspor
|32
|39
|17. Altay
|32
|29
|18. Rizespor
|32
|29
|19. Göztepe
|32
|27
|20. Ö.K Yeni Malatya
|32
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|30
|60
|2. Ümraniye
|30
|57
|3. Bandırmaspor
|30
|55
|4. İstanbulspor
|29
|51
|5. Eyüpspor
|30
|50
|6. Erzurumspor
|29
|47
|7. Manisa Futbol Kulübü
|30
|43
|8. Samsunspor
|29
|42
|9. Adanaspor
|30
|41
|10. Tuzlaspor
|29
|38
|11. Keçiörengücü
|29
|38
|12. Gençlerbirliği
|29
|38
|13. Boluspor
|29
|35
|14. Menemen Belediyespor
|29
|35
|15. Altınordu
|30
|35
|16. Denizlispor
|29
|33
|17. Kocaelispor
|29
|33
|18. Bursaspor
|29
|31
|19. Balıkesirspor
|29
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|31
|74
|2. Liverpool
|31
|73
|3. Chelsea
|30
|62
|4. Tottenham
|31
|57
|5. Arsenal
|30
|54
|6. West Ham United
|32
|51
|7. M. United
|31
|51
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Leicester City
|29
|40
|10. Crystal Palace
|31
|37
|11. Brighton
|31
|37
|12. Aston Villa
|31
|36
|13. Brentford
|32
|36
|14. Southampton
|31
|36
|15. Newcastle
|31
|34
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|30
|28
|18. Burnley
|30
|24
|19. Watford
|31
|22
|20. Norwich City
|31
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|31
|72
|2. Barcelona
|30
|60
|3. Sevilla
|31
|60
|4. Atletico Madrid
|31
|57
|5. Real Betis
|31
|56
|6. Real Sociedad
|31
|54
|7. Villarreal
|31
|46
|8. Athletic Bilbao
|31
|45
|9. Valencia
|31
|42
|10. Osasuna
|31
|41
|11. Espanyol
|31
|39
|12. Celta Vigo
|31
|36
|13. Rayo Vallecano
|30
|34
|14. Getafe
|31
|32
|15. Elche
|31
|32
|16. Granada
|31
|29
|17. Mallorca
|31
|29
|18. Cadiz
|31
|28
|19. Levante
|31
|22
|20. Deportivo Alaves
|31
|22