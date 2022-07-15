UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 29 maç oynandı
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 1. eleme turu rövanş karşılaşmaları 29 maçla tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının 1. eleme turunda 29 maç yapıldı.
Rövanş maçlarının ardından Liepaja, Riga (Letonya), Shkendija (Kuzey Makedonya), Lechia Gdansk, Pogon Szczecin (Polonya), Vikingur, B36 Torshavn (Faroe Adaları), Tuzla City (Bosna Hersek), Seinajoen, Kuopion (Finlandiya), Paide (Estonya), Milsami, Petrocub (Moldova), Ruzomberok, Dunajska Streda (Slovakya), Gzira United, Hamrun Spartans (Malta), Newtown (Galler), Sligo Rovers (İrlanda Cumhuriyeti), Olimpija Ljubljana, Mura (Slovenya), Buducnost Podgorica (Karadağ), Saburtalo (Gürcistan), Tre Fiori (San Marino), St Joseph's (Cebelitarık), Dinamo Minsk (Belarus), Laçi (Arnavutluk), Breidablik (İzlanda) ve Crusaders (Kuzey İrlanda) rakiplerini geçerek 2. eleme turuna kaldı.
Ligde 2. eleme turu ilk maçları 19-20-21 Temmuz, rövanşları ise 26-27-28 Temmuz'da oynanacak.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31