Fenerbahçe, kadroda düşünülmeyen oyuncularla tek tek yollarını ayırmayı planlıyor. Mümkün oldukça bonservis bedeliyle oyuncuları elden çıkarmak isteyen sarı-lacivertlilerde, gelen teklifler değerlendirmeye alınıyor.

Udinese'den Marcel Tisserand'a 4 milyon euro

İtalya Serie A ekibi Udinese de, Kongolu stoper Marcel Tisserand için Fenerbahçe’nin kapısını çaldı. Udinese’nin 29 yaşındaki stoper için 4 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığı belirtildi.

Sarı-lacivertli ekibin de 1 yıl daha sözleşmesi olan Tisserand için gelen teklife sıcak baktığı, oyuncu ve menajeriyle görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.