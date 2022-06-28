Udinese'den Marcel Tisserand'a 4 milyon euro
Teknik direktör Jorge Jesus'un istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de, kadrodan ayrılacak isimler de belli olmaya başladı. Sarı-lacivertli takımda gönderilmek istenen Marcel Tisserand'a Udinese talip oldu.
Spor 28.06.2022, 09:36
Fenerbahçe, kadroda düşünülmeyen oyuncularla tek tek yollarını ayırmayı planlıyor. Mümkün oldukça bonservis bedeliyle oyuncuları elden çıkarmak isteyen sarı-lacivertlilerde, gelen teklifler değerlendirmeye alınıyor.
Udinese'den Marcel Tisserand'a 4 milyon euro
İtalya Serie A ekibi Udinese de, Kongolu stoper Marcel Tisserand için Fenerbahçe’nin kapısını çaldı. Udinese’nin 29 yaşındaki stoper için 4 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığı belirtildi.
Sarı-lacivertli ekibin de 1 yıl daha sözleşmesi olan Tisserand için gelen teklife sıcak baktığı, oyuncu ve menajeriyle görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.
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