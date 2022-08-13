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Uche Konyaspor'da

Konyaspor, Middesbrough forması giyen forvet Uche Ikpeazu'yu renklerine bağladı.

Spor 13.08.2022, 17:11
Uche Konyaspor'da

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleşen imza törenine, yönetici Mehmet Orhan katıldı.

İngiltere'nin farklı liglerinde oynayan Uche, son olarak İngiltere Championship takımlarından Middlesbrough forması giydi.

Uche, 2021-2022 sezonunda Cardiff ve Middlesbrough takımlarıyla toplamda 35 maça çıktı.

Kaynak: TRT Spor

#Uche Ikpeazu #Konyaspor #Süper Lig #transfer
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