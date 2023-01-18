Twitch Fenomeni İbrahim Haskoloğlu canlı yayında haddini aştı: Trabzonspor ve Trabzonlulara 'Çernobil Artıkları' dedi

İbrahim Haskoloğlu isimli bir yayıncının sosyal medyadan yaptığı yayın sırasında, hem Trabzonlulara hem de Trabzonsporlulara kullandığı cümleler olay oldu. Twitch yayını sırasında Trabzonlu vatandaşlara, hakaretler den İbrahim Haskoloğlu, haddini aşan ifadeler kullandı.

"Çernobil artıkları" dedi

Yayın sırasında bir konuyla ilgili, "Ben yanlış bir şey yapmadım. Özür dilemem. Bunların alayı gelsin" diyen Haskoloğlu, daha sonra Trabzonlular için "Bu çernobil artıklarından bana ne" ifadelerini kullandı. Daha sonra sinkaflı kelimeler kullanan İbrahim Haskoloğlu, gülerek yayınına devam etti.

İnsanlarla dalga geçen ve aşağılayan Haskaloğlu'nu bu yayınına sosyal medyadan tepki yağarken, birçok kişi emniyeti ve savcılığı göreve davet etti. Daha sonra İbrahim Haskoloğlu gelen tepkiler üzerine bu ifadeleri, Trabzonlular için kullanmadığını söyledi