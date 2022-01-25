Turnuvaya kan karıştı: 8 ölü
Afrika Uluslar Kupası'nda Kamerun ile Komorlar arasında oynanan son 16 maçında stat dışında yaşanan izdihamda 8 kişi öldü.
Spor 25.01.2022, 16:38
Afrika Uluslar Kupası'nda Kamerun ile barasında oynanan stadyumun dışında çıkan izdihamda en az 8 kişi öldü ve 40'tan fazla kişi yaralandı.
Yetkililerden alınan bilgilere göre ölü ve yaralı sayısı artabilir.
Covid-19 önlemleri nedeniyle 60 bin kişilik stadyum yüzde 80 kapasite ile taraftarlara açılmıştı. Kapıların kapandığı bölümde çıkan izdihamda 50 bin kişinin tribünlere girmeye çalıştığını belirtiyor.
Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), yayınladığı açıklamayla yaşanan olay hakkında soruşturmanın sürdüğünü belirtti.
Kaynak: NTVSPOR
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