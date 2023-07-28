Türkiye ve İtalya, EURO 2032 için ortak başvuru yaptı
Türkiye ve İtalya, EURO 2032'yi beraber düzenlemek için UEFA'ya ortak başvuru yaptı
Spor 28.07.2023, 13:15
Türkiye ve İtalya, EURO 2032'yi ortak ev sahipliğinde düzenlemek için birlikte başvuru yaptı.
Başvurunun kabul edilmesi halinde EURO 2032 kupası iki ülkede ortak şekilde oynanacak.
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