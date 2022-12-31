Türkiye Tekvando Şampiyonası Konya'da yapılacak

2023 Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Konya'da düzenlenecek.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyona 13-17 Ocak tarihlerinde Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde erkekler ve kadınlarda 8'er sıklette gerçekleştirilecek.

Öte yandan, aynı yerde 18 Ocak'ta Türkiye Para Tekvando Şampiyonası da yapılacak.