Türkiye'nin Avrupa klasmanındaki yeri netleşti

UEFA ülke puanı sıralaması 2021-2022 sezonunda Türkiye'nin yeri belli oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Bodo Glimt, Roma'yı 2-1 mağlup etti. Norveç ekibinin bu galibiyetiyle Türkiye, ülke puanı sıralamasında 20. sıraya geriledi.

Avrupa kupalarındaki organizasyonda puan sıralamasındaki arkamızda temsilcisi olan bir ülke kalmadığından Türkiye bu sezonu 20. basamakta tamamlayacak.

UEFA Ülke Puanı Klasmanında ilk 15 dışında kalan Türkiye, 2023-2024 sezonundan itibaren Avrupa'ya 4 takım gönderebilecek.

Söz konusu ekiplerden 1'i UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, diğer 3'ü ise UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil edebilecek.

2023-24 sezonu

Süper Lig Şampiyonu >>> Şampiyonlar Ligi 1. Ön Eleme Turu

Süper Lig 2.'si, Süper Lig 3.'sü ve Kupa Şampiyonu >>> Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu

2022-23 sezonu

Önümüzdeki sezon (2022/23) Süper Lig'i ikinci bitirecek olan takım Şampiyonlar Ligi'ne değil UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek.

Şampiyon takım ise direkt olarak gruplara kalamayacak ve ön eleme oynayacak.

Kaynak: NTVSPOR