Türkiye maçında yok

Premier Lig'in 28. haftasında Manchester United'ı ağırlayacak Manchester City'de Pep Guardiola, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



F.A Cup 5.tur mücadelesinde salı günü Peterborough'ya konuk olan Manchester City'de sakatlanan Ruben Dias'ın sakatlığına ilişkin Guardiola, "Ruben'in sakatlığı harmstring. 4-6 hafta arasında forma giyemeyecek. Sezonun bu bölümünde sakatlıklar normal. Daha önceki sezonlarda da iyi oyuncularımız uzun süreli sakatlandı. Üzülecek bir durum yok." ifadelerini kullandı.

Ruben Dias kaç maçta forma giyemeyecek?

Hafta sonu oynanacak Manchester United maçında forma giyemeyecek Ruben Dias, Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Sporting'le oynayacağı rövanş maçında da sahada olmayacak. İngiliz basınında yer alan haberde Dias'ıns sakatlığının durumuna göre 4 maç sonra takıma dönebileceği ifade edilirken Portekizli oyuncunun 7 maç kaçırabileceği de belirtildi. Dias, Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda Portekiz'le oynayacağı maçta da süre alamayacak.

Kaynak: NTVSPOR