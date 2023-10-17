Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Kura çekimine, TFF İcra Kurulu Üyesi ve Amatör İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can, TFF Genel Sekteri Taner Sensever ve kulüp temsilcileri katıldı. Bu turda 38 takım seri başı sistemine göre eşleşti. Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre 31 Ekim, 1 ve 2 Kasım tarihlerinde oynanacak.

Bu tura, 2. eleme turunu geçen 25 takım ile birlikte Süper Lig'den Hatayspor, Antalyaspor, Alanyaspor, Sivasspor, Gaziantep FK, İstanbulspor, Kasımpaşa, Ankaragücü, Kayserispor ve Konyaspor da katıldı.

ALİ DÜŞMEZ: “68 TAKIMLA, FAİR PLAY ÇERÇEVESİNDE SÜRPRİZLERLE DOLU BİR TURNUVA OLMASINI ÜMİT EDİYORUM”

Türkiye Kupası’nın sürprizlere çok açık bir turnuva olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan TFF İcra Kurulu Üyesi ve Amatör İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez, “Bugün 62. Türkiye Kupası’nın 3. Tur mücadelelerinin kura çekimini yapıyoruz. Tek maçlık müsabakalarda her zaman bir iddia vardır. Favori olan takım tek maçta yenilebilir. 16 tane şampiyonu var, 1962’den beri. 5 tanesi Türkiye Ligi’ni kazanmış takımlar. Bütün ligleri ve 81 ili kucaklan bir Türkiye Kupası yapılıyor. Gruplara kalıp, Süper Lig takımlarıyla eşleşen takımlar var. Bugün de 4 tane amatör takım var. Türk futbolu son günlerde çok güzel başarılara imza atıyor. 2 gün önceki Konya’daki başarımız. Direkt olarak Avrupa şampiyonasına gidiyor olmamız çok güzel. Başta TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu büyük mesai veriyor. Bu başarıların devamını da temenni ediyoruz. 68 takımla, fair-play çerçevesinde sürprizlerle dolu bir turnuva olmasını ümit ediyorum. Bu turnuvanın şampiyonunun da UEFA Avrupa Ligi’ne katılacağının çok önemli bir olay olduğunu vurgulamak istiyorum” şeklinde konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. Eleme Turu’nda eşleşmeler şöyle:

Ankaragücü - Malatya Arguvan SK

Bandırmaspor - Alanya Kestelspor

Boluspor - Karaman FK

Adanaspor - Hacettepe 1945 SK

Kastamonuspor - Ayvalıkgücü Belediye Spor

Gaziantep FK - Efeler 09 Spor FK

Ümraniyespor - Orduspor 1967

Isparta 32 Spor - Yeni Mersin İdmanyurdu

Kırşehir FK - 23 Elazığ FK

Somaspor - Talasgücü Belediye Spor

Arnavutköy Belediye Spor - Gölcükspor

İstanbulspor - Kepez Spor

Kasımpaşa - 68 Aksaray Belediye Spor

Düzcespor - Kuşadasıspor

Ankara Keçiörengücü - Burhaniye Belediyespor

Menemen FK - Nevşehir Belediye Spor

Etimesgut Belediyespor - Bigaspor

Tuzlaspor - Çankaya SK

Giresunspor - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor

Afyonspor - Muş 1984 Muş Spor

Antalyaspor - 52 Orduspor FK

Manisa FK - Pazarspor

İnegölspor - Belediye Derince Spor

Sivasspor - Artvin Hopaspor

Karacabey Belediye Spor - Bornova 1877

Fethiyespor - Tokat Belediye Plevne Spor

Hatayspor - Sarıyer

Altay - Aliağa Futbol A.Ş.

Gençlerbirliği - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor

Erzurumspor FK - Diyarbekir Spor

Kırklarelispor - Karaköprü Belediye Spor

Alanyaspor - Belediye Kütahyaspor

Konyaspor - Erbaaspor

Kayserispor - Iğdır FK