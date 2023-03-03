Türkiye Kupası çeyrek final tarihleri açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının tarihleri açıklandı.
Spor 03.03.2023, 17:37
Futbolda, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının oynanacağı tarihler yeniden belirlendi. Karşılaşmalar 4-5-6 Nisan tarihlerinde yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri yeniden düzenlenmiştir.
Buna göre; Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakaları 4-5-6 Nisan tarihlerinde oynanacaktır." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada çeyrek final müsabaka programı ile Ziraat Türkiye Kupası yarı final ve final müsabakalarına ilişkin takvimin daha sonra ilan edileceği belirtildi.
Çeyrek final müsabakaları 28 Şubat ile 1-2 Mart tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecekti.
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|22
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|22
|16
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|22
|16
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|22
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|20
|50
|2. M.City
|21
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|22
|43
|4. Newcastle
|21
|40
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|20
|34
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|21
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|22
|32
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|21
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|28
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|21
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|21
|24
|14. Leicester City
|21
|21
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|21
|20
|16. Leeds United
|21
|19
|17. West Ham United
|21
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|18
|19. Bournemouth
|21
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|15
|Takımlar
|O
|P
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|20
|53
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|20
|45
|3. Real Sociedad
|20
|39
|4. Atletico Madrid
|20
|35
|5. Rayo Vallecano
|20
|32
|6. Villarreal
|20
|31
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|20
|31
|8. Athletic Bilbao
|20
|29
|9. Osasuna
|20
|29
|10. Mallorca
|20
|28
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|20
|24
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|20
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|23
|14. Almeria
|20
|22
|15. Espanyol
|20
|21
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|20
|21
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|20
|20
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|20
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|19. Getafe
|20
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