Türkiye-İtalya maçında ilk 11'ler belli oldu

A Milli Futbol Takımı, Konya'da İtalya ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak.

Ay-yıldızlı ekipte, milli takım kariyerine nokta koyduğunu açıklayan Burak Yılmaz kadroda yer almazken, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Almanya doğumlu oyuncu Salih Özcan aday kadroya dahil edildi.



Öte yandan hafif sakatlıkları nedeniyle Serdar Aziz, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'nın kadrodan çıkarıldı.

Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde deplasmanda Portekiz'e 3-1, İtalya da sahasında Kuzey Makedonya'ya ya 1-0 mağlup olarak Dünya Kupası şansını kaybetmişti.



İlk 11'ler



Türkiye XI: Altay, Mert, Merih, Ozan, Çağlar, Rıdvan, Dorukhan, Hakan, Cengiz, Kerem, Enes.

İtalya XI: Donnarumma, De Sciglio, Acerbi, Chiellini, Biraghi, Pessina, Cristante, Tonali, Zaniolo, Scamacca, Raspadori.