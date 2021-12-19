"Türkiye dışında çalışacak nadir teknik direktörler arasında"
Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir, öne geçtiği karşılaşmada Galatasaray ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Mücadele sonrasında tecrübeli yorumcu Rıdvan Dilmen, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu için övgü dolu sözler kullandı.
Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Galatasaray ile karşılaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Alınan bu sonucun ardından Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 9 maçta da yenilgi yüzü görmedi. Genç hocanın öğrencileri bu süreçte 7 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
"Dünya çapında bir hoca adayı"
Karşılaşma sonrasında TRT Spor'da mücadeleyi değerlendiren futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Emre Belözoğlu için övgü dolu sözler kullandı. Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:
"Dünya çapında bir teknik direktör adayından bahsediyoruz. Türkiye'nin en iyilerinden demiyorum. Dünya çapında diyorum ama aday diyorum. Çok yetenekli, bu işe çok kafa yoran, bilimden son derece yararlanan bir hoca. Emre Belözoğlu'nu Türkiye dışında çalışacak nadir teknik direktörlerden biri olarak görüyorum."
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|Takımlar
|O
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|17
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|17
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|29
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|27
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|17
|27
|7. Adana Demirspor
|17
|26
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|9. Beşiktaş
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|24
|10. Galatasaray
|17
|24
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|17
|22
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|22
|13. Gaziantep FK
|16
|21
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|21
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|16
|19
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|17
|18
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|16
|14
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|16
|14
|19. Rizespor
|16
|13
|20. Kasımpaşa
|17
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|16
|33
|2. Ankaragücü
|17
|33
|3. Erzurumspor
|16
|32
|4. Eyüpspor
|16
|30
|5. Bandırmaspor
|16
|28
|6. Samsunspor
|16
|26
|7. İstanbulspor
|16
|23
|8. Adanaspor
|17
|23
|9. Kocaelispor
|16
|23
|10. Gençlerbirliği
|16
|23
|11. Tuzlaspor
|15
|22
|12. Boluspor
|17
|21
|13. Menemenspor
|16
|20
|14. Ankara Keçiörengücü
|17
|19
|15. Manisa FK
|17
|19
|16. Altınordu
|17
|19
|17. Bursaspor
|16
|18
|18. Denizlispor
|16
|16
|19. Balıkesirspor
|17
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|17
|41
|2. Liverpool
|17
|40
|3. Chelsea
|17
|37
|4. Arsenal
|18
|32
|5. West Ham
|17
|28
|6. M. United
|16
|27
|7. Tottenham
|14
|25
|8. Wolverhampton
|17
|24
|9. Leicester City
|16
|22
|10. Aston Villa
|17
|22
|11. Crystal Palace
|17
|20
|12. Brentford
|16
|20
|13. Brighton
|16
|20
|14. Everton
|17
|19
|15. Southampton
|17
|17
|16. Leeds United
|18
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|17
|10
|20. Norwich City
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|17
|42
|2. Sevilla
|16
|34
|3. Real Betis
|17
|33
|4. Rayo Vallecano
|18
|30
|5. Atletico Madrid
|16
|29
|6. Real Sociedad
|18
|29
|7. Barcelona
|17
|27
|8. Valencia
|17
|25
|9. Espanyol
|18
|23
|10. Villarreal
|17
|22
|11. Osasuna
|17
|22
|12. Athletic Bilbao
|17
|21
|13. Celta de Vigo
|18
|20
|14. Mallorca
|17
|20
|15. Granada
|16
|16
|16. Elche
|18
|15
|17. Deportivo Alaves
|17
|15
|18. Cádiz
|17
|13
|19. Getafe
|17
|12
|20. Levante
|17
|8