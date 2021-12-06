Türkiye'de de oynamıştı: Sırp basketbolcu 32 yaşında hayatını kaybetti
Türkiye'de Antalya Büyükşehir Belediyespor ve Gaziantep Basketbol formaları giyen Sırp basketbolcu Jelovac, 32 yaşında hayatını kaybetti.
Spor 06.12.2021, 16:42
Yunanistan'ın AEK Kulübü, takımın Sırp basketbolcusu Stevan Jelovac'ın 32 yaşında felç geçirdikten sonra hayatını kaybettiğini duyurdu.
AEK Kulübünden yapılan açıklamada, "Savaşçımız, kardeşimiz Stevan melek oldu. Gökyüzüne uçtu." ifadesi kullanıldı.
Jelovac, daha önce Türkiye'de Antalya Büyükşehir Belediyespor ve Gaziantep Basketbol formalarını da giymişti.
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ülkemizde de forma giyen basketbolcu Stevan Jelovac’ın acı kaybını üzüntüyle öğrendim. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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