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Türkiye Bisiklet Turu'nda 7. etap başladı

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour of Türkiye) yedinci gününde devam ediyor.

Spor 16.04.2022, 13:07 16.04.2022, 13:11
Türkiye Bisiklet Turu'nda 7. etap başladı

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun yedinci gününde Gelibolu-Tekirdağ etabında mücadele başladı. Turun 7. etabında Gelibolu Fener Parkı'ndan hareket eden yarışçılar, Kemal Reis, Muhittin Reis ve Celal Nuri İleri Caddeleri, Şehir Murat Ünal Sokak sonunda D550 kara yolu çıkışına ulaşacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) yedinci gününde Gelibolu-Tekirdağ etabında mücadele başladı.

Turun 7. etabında Gelibolu Fener Parkı'ndan hareket eden yarışçılar, Feneraltı Sokak ve sahil yolunda sola dönüşlerini gerçekleştirerek Kemal Reis, Muhittin Reis ve Celal Nuri İleri Caddeleri, Şehir Murat Ünal Sokak sonunda D550 kara yolu çıkışına ulaşacak.

8,3. kilometrede Güneyli Kavşağı’nda olacak bisikletçiler, Bolayır Kavşağı sonrası Koruköy’e varacak. Sporcular, sağa dönüşün ardından Marmara Denizi kıyısında kurulmuş Şarköy ayrımına doğru yol alacak.

Kavakköy’ü takiben 30,3. kilometrede sprint primine ulaşacak yarışçılar, Yeniköy’den geçerek Şarköy Devlet Hastanesi’nden sola dönüşleriyle D555 kara yoluna çıkacak. Sağa dönüşün ardından Yörgüç ayrımına gelecek bisikletçiler 62,9. kilometre zorlu tırmanışlarına başlayacak.

Kampseverlerin buluşma noktası olan Yörgüç, Yayaköy, Çınarlı ve Kirazlı’da tırmanışlarına devam edecek sporcular, Uçmakdere’de tehlikeli inişlere başlayacak. Paraşütçülerin uğrak noktası Uçmakdere, 152 metre rakımı ve dar virajlarıyla bisikletçiler için zorlu bir parkur olacak.

Keskin bir virajda sola dönüş yapacak bisikletçiler hem dar hem de keskin virajlı yolları ile göze çarpan Hoşköy ve Gaziköy’ün ardından 89,9. kilometrede Türkiye Güzellikleri Spirint Primi’ne ulaşacak. 96,5. kilometrede Uçmakdere’ye varacak sporcular, tehlikeli iniş sonrası Kartaltepe Tabiat Parkı ve Yeniköy’ün ardından sağa dönüşle 107,7. kilometrede tırmanışa geçip Kumbağ, Barbaros Limanı ve Altınova tatil beldelerini geçecek.

130 bin metrekarenin üzerinde bir terminal alanına sahip Tekirdağ Limanı’nı geçecek yarışçılar, Atatürk Bulvarı’ndan ilerleyip Cumhuriyet Meydanı Kavşağı’nda etabı noktalayacak.

Turda 4. etabı kazanarak genel klasman liderliğine yükselen İtalya'nın Drone Hopper-Androni Giocattoli takımından Arjantinli Eduardo Sepulveda, turkuaz mayoyu giyiyor.

Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, Belediye Başkanı Mustafa Özacar ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun startını verdiği yarışa 25 takımdan 153 bisikletçi katılıyor.

135,8 kilometrelik Gelibolu-Tekirdağ etabının saat 14.30 sularında sona ermesi bekleniyor.

#Türkiye Bisiklet Turu #57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
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