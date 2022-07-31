Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor yuvaya döndü
Turkcell Süper Kupa karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor'u 4-0 yenerek şampiyon olan ve tarihinde 3. kez bu başarıyı elde eden bordo-mavililer Trabzon'a ulaştı.
Spor 31.07.2022, 18:24
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda dün gerçekleştirilen karşılaşma ve kupa töreninin ardından İstanbul'dan uçakla Trabzon'a gelen bordo-mavililer, Trabzon Havalimanı'nda taraftarlarca karşılandı.
Kafilenin çıkışı sırasında taraftarlar, fotoğraflarını çektikleri futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.
Süper Kupa ile havalimanından çıkan Vitor Hugo da taraftarlardan alkış aldı.
Öte yandan, teknik direktör Abdullah Avcı ile izinli olduğu öğrenilen bazı futbolcular kafilede yer almadı.
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|P
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|2. Alanyaspor
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|3. Ankaragücü
|0
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|4. Antalyaspor
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|5. Beşiktaş
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|6. Karagümrük
|0
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|7. Fenerbahçe
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|8. Galatasaray
|0
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|9. Gaziantep FK
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|10. Giresunspor
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|11. Hatayspor
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|12. Başakşehir
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|13. İstanbulspor
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|14. Kasımpaşa
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|15. Kayserispor
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|16. Konyaspor
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|17. Sivasspor
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|18. Trabzonspor
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|19. Ümraniye
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|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
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|2. Altay
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|3. Altınordu
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|4. Bandırmaspor
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|5. Bodrumspor
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|6. Boluspor
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|7. Denizlispor
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|8. Erzurumspor
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|9. Eyüpspor
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|10. Gençlerbirliği
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|11. Göztepe
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|12. Keçiörengücü
|0
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|13. Manisa Futbol Kulübü
|0
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|14. Pendikspor
|0
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|15. Rizespor
|0
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|16. Sakaryaspor
|0
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|17. Samsunspor
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|18. Tuzlaspor
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|19. Ö.K Yeni Malatya
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|Takımlar
|O
|P
|1. Bournemouth
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|2. Arsenal
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|3. Aston Villa
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|4. Brentford
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|5. Brighton
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|6. Chelsea
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|7. Crystal Palace
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|8. Everton
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|9. Fulham
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|10. Leeds United
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|11. Leicester City
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|12. Liverpool
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|13. M.City
|0
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|14. M. United
|0
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|15. Newcastle
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|16. Nottingham Forest
|0
|0
|17. Southampton
|0
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|18. Tottenham
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|19. West Ham United
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|20. Wolverhampton Wanderers
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|Takımlar
|O
|P
|1. Almeria
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|2. Athletic Bilbao
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|3. Atletico Madrid
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|4. Barcelona
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|5. Cadiz
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|6. Celta Vigo
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|7. Elche
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|8. Espanyol
|0
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|9. Getafe
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|10. Girona
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|11. Mallorca
|0
|0
|12. Osasuna
|0
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|13. Rayo Vallecano
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
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|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
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