Türk takımlarının maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

UEFA'nın açıklamasına göre, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla oynayacağı ilk karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonundan Tamas Bognar yönetecek. Bognar'ın yardımcılıklarını Balazs Buzas ile Peter Kobor yapacak.

Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile deplasmandaki maçında ise İtalyan hakem Fabio Maresca düdük çalacak. Müsabakanın yardımcı hakemleri ise Giovanni Baccini ve Davide Imperiale olacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden takımlardan Medipol Başakşehir'in A Grubu'nda deplasmanda İskoçya temsilcisi Hearts ile oynayacağı müsabakayı Polonyalı hakem Krzysztof Jakubik yönetecek. Arkadiusz Wojcik ile Tomasz Niemirowski ise yardımcılık görevini üstlenecek.

G Grubunda Demir Grup Sivasspor'un Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı ağırlayacağı karşılaşmada ise Hırvatistan'dan Fran Jovic görev alacak. Hrvoje Radic ve Luka Pusic ise Jovic'in yardımcılığını yapacak.