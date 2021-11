"Türk modeline döneceğiz"

Kariyerinde olimpiyat ikinciliği, 3 Avrupa, 1 dünya şampiyonluğu, 3 dünya üçüncülüğü bulunan ve FILA tarafından “En teknik güreşçi” seçilen Şeref Eroğlu, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı olduktan sonra ilk ziyaretini Yeni Şafak Gazetesi ve TV Net’e gerçekleştirdi.

Yeni Şafak gazetesinde Spor Müdürü Ahmet Bıyıklı ve muhabirimiz Engin Albayrak’ın sorularını yanıtlayan Eroğlu, daha sonra TV Net’te Mustafa Göksel’in sunduğu “Akşam Sporu” programına katıldı.

6 Kasım tarihinde göreve seçildikten sonra yoğun bir dönem içerisine girdiklerini belirten başkan Eroğlu, “Kısa vadede nihai hedefimiz 2024 Paris Olimpiyatları. Kazanımlarımızı korumak ve en azından kaybettiklerimizi de geri almak açısından bunu önemli görüyoruz. Türk güreşi olimpiyatlarda Türk sporunun her zaman lokomotifi ve öncüsü olmuştur. Olimpiyatlarda bugüne kadar kazanılan 105 madalyanın 66’sı güreşten gelmiştir ve bunun 39’u altın madalyadır. Bronz madalyalar da tabii ki çok kıymetlidir. Ancak tarih birincileri yazar. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ‘Güreş beni üzdü’ diyerek tespit ettiği gibi Türk güreşimiz son dönemlerde belirlenen hedefin altında kalmıştır. Güreşin tüm dinamiklerini bir araya getirerek Türk’ün gücünü dünyaya yeniden hissettirmek istiyoruz. Başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere milletimizi sevindirmek istiyoruz. Türk sporunun uluslararası arenadaki madalya avcısı olan ata sporumuz güreşin yeniden başarılarıyla anılması için mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANIMIZ TÜRK SPORU İÇİN BİR ŞANS

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, geçmişte sporculuk yaptığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sporu yakından takip ettiğini ve son 20 yılda Türkiye’nin gerek tesisleşme gerekse sporcu sayısının arttırılması konusunda çok büyük atılımlar yapılmasına öncülük ettiğini söyledi. Eroğlu, “Türkiye’nin spor açısından çok büyük bir şansı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Sporcu bir kimliğe sahip olan Cumhurbaşkanımız yoğun programında bile müsabakaları takip etmeye gayret gösteriyor. Başarı kazanan sporcuları teri soğumadan arayarak tebrik ediyor, moral veriyor. Yine Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Türkiye’nin dört bir yanı gerçekten beş yıldızlı spor tesisleriyle donatıldı. Türkiye muhteşem spor tesislerine sahip. Bizlere düşen görev de o spor tesislerinin içinde şampiyon sporcular yetiştirmek. Ülke olarak spor kültürümüzün de olması lazım. Kalıcı başarılar spor kültürü yakalanırsa sağlanır” şeklinde konuştu.

BAKAN KASAPOĞLU TAM BİR HİZMET İNSANI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun Türk sporu için bir şans olduğunu ifade eden Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, “Kendisi tam bir hizmet insanı. Önemli spor organizasyonlarında sporcularımızın yanında oluyor. Tüm federasyonların en ufak bir sıkıntısında bizlere çok yardımcı oluyor. Kendisine sizlerin aracılığıyla teşekkür ederim. Kendisinin tensipleriyle çok yakında bu tesisimizin temeli atılacak ve Türkiye Güreş Federasyonu ilk kez kendi yerine taşınmış olacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Genel Müdürlüğümüzün de özellikle son 10 yıldaki maddi, manevi destekleri her zaman üst düzeyde.

YERLİ VE MİLLİ İSİMLERLE ÇALIŞACAĞIZ

Seçim döneminde sloganının ‘Güreşi, güreşçiler yönetecek’ olduğunu belirten Eroğlu, “Dünyaya güreşi öğreten ecdadın torunları olarak bu kadar sporcusu şampiyon olan bir ülkede yurtdışından değil Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi kendi içimizden yerli ve milli isimlerle çalışacağız. Ülkemizi gururla temsil etmiş eski şampiyonlarımızın yeniden eşofmanları giyme, hizmet etme zamanı gelmiştir. Artık güreşte Dağıstan değil Türk modeli olacak. Türk güreşi kendi değerleriyle yükselecek. Ben ve arkadaşlarım 1990’lı yıllarda milli takımlara geldiğimizde, Olimpiyatı bırakın Avrupa’da üçüncü olmak hayaldi. Ama sonrasında Mehmet Akif Pirim olimpiyat şampiyonu, Kenan Şimşek olimpiyat ikincisi oldu. Spor bakan yardımcımız Hamza Yerlikaya 17 yaşında dünya şampiyonu oldu. Ben de 18 yaşında büyükler Avrupa şampiyonu oldum. Yani insanlar isterse başaramayacağı hiç bir şey olmadığını bu memleketin öz evlatları olarak, yerli ve milli evlatları olarak gösterdik. Şunu da belirtmek istiyorum ki Kahramanmaraş’ta doğdum ve 12 yaşında Sivas’ta Pamukpınar’da Güreş Eğitim Merkezine seçilerek ortaokul ve liseyi okudum. 1999’da Gazi Üniversitesi’ni bitirdim. Spor ve öğretim hayatını birarada yürüttüm. İnsanlar spor ve eğitimi bir arada götürmeli. Bunu teşvik etmemiz lazım” diye konuştu.

EL ELE VERİP YÜREK BİRLİĞİ YAPACAĞIZ

Bugüne kadar Türk güreşine emek veren, ter döken, bir tuğla koyan herkese teşekkür eden Eroğlu, “Allah bana sağlık verdiği müddetçe, bakanlığımız ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğümüzün desteklerinin yanı sıra bireysel dostluklarımın olduğu insanların da desteğiyle yürümeyeceğiz, koşacağız inşallah. Geçmişten bugüne kadar Türk güreşinde federasyon başkanlığı, yönetim kurulu üyeliği yapmış, teknik ekip ve sporcu olarak görev almış herkese şahsım ve yönetimim adına teşekkür ederim. Bundan sonra el ele verip, yürek birliği yaparak Türk güreşine sahip çıkma zamanı gelmiştir. Ata sporumuza hizmet etmek için arkadaşlarımla birlikte Türk güreşini yeniden eski günlerine döndürebilmenin mücadelesini vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Kendisine destek veren herkese teşekkür eden Şeref Eroğlu, “Albayrak Holding’den Sayın Nuri Albayrak da sporculuğum döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyespor’da başkanlığımızı yapmış değerli bir büyüğüm. Nuri Albayrak bizim hamurumuzu iyi yoğurdu, doğru ellerde doğru yerlere gelmemizde büyük yararları oldu. Kendisini bize yapmış oldukları için minnettarız” dedi.

Yeni şampiyonlar kazandırmak istiyoruz

Olimpiyatlarda ve son dünya şampiyonasındaki sonuçların ardından bir kan değişimi ve yenilik amacıyla yola çıktıklarını belirten Eroğlu, “Genel kurulun teveccühleriyle Ahmet Ayık ve Hamza Yerlikaya’dan sonra 3. şampiyon sporcu olarak başkan olmak bana nasip oldu. Başkan vekilimiz Fezair Tatlıdil eski milli güreşçi, Serbest Güreşten Sorumlu As Başkanımız Ali Kayalı serbestte Avrupa şampiyonu ve olimpiyat 3.’sü. Grekoromen Güreşten Sorumlu As Başkanımız Mahmut Çelikcan eski milli güreşçi, Kadın Güreşinden Sorumlu As Başkanımız Yasemin Adar, dünya ve Avrupa şampiyonluklarıyla Türk kadınının sembol isimlerinden biri, Yağlı Güreşten Sorumlu As Başkanımız Ahmet Taşçı, Kırkpınar’da 9 birincilik ve 3 altın kemer ile efsanelerden, Karakucak Güreşlerinden Sorumlu As Başkanımız Murat Şahin ve yöneticimiz Hasan Aydın da hep güreş camiasındaki isimlerdir. Yeni şampiyonlar kazandırmak istiyoruz” dedi.

Sporcuyken kendimi yöneticiliğe adamıştım

2008’de güreşi bıraktıktan sonra geride kalan 13 yıllık dönemde eğitim hayatına önem verdiğini belirten Şeref Eroğlu, “2009’da devletimiz ABD’de dil eğitimine gönderdi. Sonra Şampiyon Güresçiler Spor Kulübü Başkanı oldum. Daha sonra yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda Çorum Hitit Üniversitesi’nde doktora son sınıf öğrencisiyim. Seneye bu zamanlar inşallah doktor ünvanını alacağım. Kendimi sporcuyken yönetici olmaya adamıştım. 2009-2010 arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda Uluslararası Organizasyonlardan Sorumlu Şube Müdürlüğü yaptım. 3 yıl kadar Spor Müşavirliği görevinde bulundum. Dünya Güreş Federasyonları Birliği Teknik Kurulu’nda görev yaptım ve ülkemizi yurtdışında temsil ettim. Bilgi birikimimizi memleketimiz yararına yapmak istedik. Çünkü bu devlet bana bu zamana kadar sporcuyken hep baktı. Karşılığında şampiyonluklar versek de vazifemiz daha bitmedi. Yönetici arkadaşlarımızla ve tüm camiamızla birlikte güreşimizi yeniden şahlandırmak istiyoruz” diye konuştu.

Federasyon kendi binasına kavuşacak

Tesisleşmenin olmazsa olmaz olduğunu belirten Eroğlu, “Ankara’daki Taha Akgül Spor Salonu yanında 23 dönüm alanda içerisinde 250 odalı beş yıldızlı otel konforunda 400 kişilik kamp tesisi yapılacak. Federasyon binası da olacak. Şu anda federasyon olarak kirada oturuyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun tensipleriyle 60 milyon liralık tesisin ihalesi yapıldı. Ahlatlı’da Türk Güreş Vakfı’nın bulunduğu tesisi kiralamak için görüşüyoruz. Milli Emlak’a ait ve 73 dönüm alana kurulu tesisin 22 yıl daha sözleşmesi var. Tesisten yeniden yararlanılması için sayın Ahmet Ayık başkanımızla görüşeceğim. Bakanımızın talimatıyla Yalova’ya Sırrı Acar Kadın Milli Takımlar Kamp Merkezi yapıldı. Bakanımızın da programı uyduğu bir tarihte tesisi resmen açacağız” dedi.